17-jarige Amerikaan krijgt levenslang voor doodschieten vader en scholier (6)

Sneeuw Frankrijk eist één leven, 330.000 huizen zonder stroom

11:05 Door hevige sneeuwval in het zuidoosten van Frankrijk is zeker een dode gevallen. Verder zitten honderdduizenden huishoudens zonder elektriciteit en is het treinverkeer gedeeltelijk verstoord. De intensiteit van de sneeuwval is in geen twintig jaar meer gezien, meldt Météo-France.