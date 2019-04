‘1600 burgerdoden bij Westerse aanval op kalifaat-hoofdstad Raqqa’

De organisaties deden onderzoek op 200 locaties in de grotendeels verwoeste stad, spraken met 400 ooggetuigen en analyseerden een grote hoeveelheid satellietbeelden. Daaruit is een database ontstaan met ‘ bewijsmateriaal over meer dan 1600 burgerslachtoffers'. ,,De onderzoekers verzamelden de namen van meer dan 1000 van die slachtoffers, 641 namen hebben we kunnen verifiëren", stelt Amnesty in een persbericht.



IS veroverde Raqqa in 2014, er woonden toen zo'n 200.000 mensen in de stad. Raqqa was tussen 2014 en 2017 de officieuze hoofdstad van het IS-kalifaat. Die terroristische groepering voerde een schrikbewind in de stad. Op het centrale plein van Raqqa werden executies uitgevoerd, de hoofden van slachtoffers werden op hekken langs het plein gespietst.



Tussen juni en oktober 2017 werd de stad belegerd door (vooral) Koerdische troepen. Die werden vanuit de lucht bijgestaan door de bombardementen van de Westerse coalitie, daaraan deden onder leiding van de VS ook onder meer Frankrijk en Groot-Brittanië mee. Nederland maakt ook onderdeel uit van de Westerse coalitie, maar was in die periode niet met F16's actief in de regio. De Amerikanen hielpen de Koerden bij de slag om Raqqa ook met artilleriebeschietingen vanaf de grond.