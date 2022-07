16 migranten uit Haïti omgekomen na kapseizen boot bij Bahama's

Volgens de politie van de Bahama's verdween het migrantenschip 11 kilometer uit de kust van New Providence in de golven. De eilandengroep is vaak een tussenstation van migranten uit Haïti die de armoede en het geweld proberen te ontvluchten door naar de VS te reizen.



De Verenigde Staten via het water proberen te bereiken gebeurt veel. De gevaarlijke zeereis is de laatste jaren gemeengoed geworden voor Haïtianen. De zeeroute is gevaarlijk en de vaartuigen die worden ingezet zijn vaak gammel. Het is niet het eerste bootje met migranten dat kapseist.



,,We rouwen om het verlies van levens van mensen die een beter leven zochten”, zei de Bahamaanse minister van Immigratie Keith Bell. ,,Wie hier familie en vrienden heeft in Haïti wil ik vragen hun geliefden daar te stimuleren hun leven niet te wagen.”