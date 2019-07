15 mensen in kritieke toestand na gaslek in Canadees motel

Drama op cruise­schip krijgt staartje: familie omgekomen peuter klaagt bedrijf aan

9 juli Het drama op een cruiseschip in Puerto Rico van afgelopen weekend, waarbij een peuter op tragische wijze om het leven kwam, krijgt een staartje. De ouders van de 1-jarige Chloë hebben een advocaat in de arm genomen omdat zij ervan overtuigd zijn dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden. ,,We zullen er alles aan doen om de vaarmaatschappij verantwoordelijk te houden voor wat lijkt op nalatigheid.”