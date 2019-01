15 doden bij crash van vrachtvliegtuig Iraans leger

Update Indonesië vindt tweede zwarte doos gecrashte Lion Air

6:38 De Indonesische autoriteiten hebben tweeënhalve maand na de crash van een toestel van Lion Air de tweede zwarte doos gevonden. De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 stortte in oktober kort na vertrek uit Jakarta in de Javazee. Alle 189 mensen in het toestel kwamen om het leven.