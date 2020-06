15,5 jaar cel geëist tegen Nederlander voor brute seksmoord en beroving in Zwitserland

De 42-jarige Nederlander Ronnie W. heeft gisteren in een Zwitserse rechtbank 15,5 jaar cel tegen zich horen eisen voor de roofmoord op een 62-jarige draaiorgelverzamelaar in het kanton Sankt Gallen. De vermeende dader en het slachtoffer hadden volgens de aanklacht een seksuele relatie en ontmoetten elkaar op een internetplatform. De verdachte Nederlander werd in juni 2016, een maand na de moord, gearresteerd in Thailand.

W. verscheen voor de rechter in Lichtensteig en is aangeklaagd voor moord en diefstal, melden Zwitserse media. De Nederlander zou Fredy Künzle in de nacht van 2 op 3 mei 2016 hebben vermoord terwijl ze seks hadden in de woonkamer. W. ging naar eigen zeggen naar de keuken om water te drinken, pakte een mes en stak daarmee in op de Zwitser terwijl hij diens mond dichthield.

Omdat hij dacht dat zijn slachtoffer nog ademde, deed hij hem een plastic zak over het hoofd om hem te doen stikken. Daarna stak W. met een ander voorwerp op de zestiger in, omdat hij aannam dat de man nog leefde. Hij verstopte daarna het lichaam onder een bed en dekte het af.

Douche

Ronnie W. zou hierna al zijn sporen hebben willen wissen. Hij veegde her en der het bloed af, maakte het mes schoon en legde het terug en nam een douche. De Nederlander roofde het appartement van de draaiorgelverzamelaar leeg en verdween met geld en enkele horloges ter waarde van een paar duizend euro.

Hij reed met de auto van het slachtoffer naar een treinstation, waar hij de eerste trein naar Sankt Gallen nam. Diezelfde dag vloog hij uiteindelijk vanaf München naar Thailand.

Thailand

Een maand later, op 2 juni, werd hij gearresteerd in de bij toeristen populaire stad Pattaya. De Nederlander werd in januari 2017 uitgeleverd aan Zwitserland en zit sindsdien in voorlopige hechtenis.

Volgens het OM had de Zwitser de Nederlander uitgenodigd in zijn woning in Thailand, waar hij woonde met zijn toenmalige vriendin. Het bezoek zou enkele weken hebben geduurd en puur seksueel van aard zijn geweest. Daarna nodigde Fredy Künzle hem uit in zijn appartement in het Zwitserse Lichtensteig. De Nederlander zou er vanaf eind april 2016 hebben verbleven, aldus de aanklacht.

De advocaat van W. pleitte voor een straf van 36 maanden voor doodslag en diefstal, en daarmee voor onmiddellijke vrijlating van de Nederlander.

