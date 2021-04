125 vermeende IS-leden in de boeien geslagen in Syrisch vluchtelingenkamp

Koerdische strijdkrachten in Syrië hebben vrijdag bekendgemaakt tijdens een veiligheidsoperatie in het vluchtelingenkamp al-Hol 125 veronderstelde leden van terreurgroep Islamitische Staat (IS) te hebben gearresteerd. In het kamp hebben zich onlangs een serie moorden en veiligheidsincidenten voorgedaan. In Al-Hol verblijven ook nog enkele Nederlandse Syriëgangsters.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en de Koerdische politie Assajeh startten afgelopen zondag een veiligheidsoperatie op in al-Hol, een stad van tenten in het noordoosten van Syrië. In het vluchtelingenkamp van al-Hol verblijven meer dan 60.000 mensen, 93 procent van hen zijn vrouwen en kinderen. Er wonen Syrische en Iraakse gezinnen, maar ook veel Europeanen die naar het strijdgebied zijn gereisd om zich bij IS aan te sluiten. Zij belandden in het kamp nadat de val van het Kalifaat.

Lang zaten er ook enkele tientallen Nederlandse vrouwen en kinderen. Een deel van hen is inmiddels ontsnapt, zij wonen nu in een ander deel van Syrië of zijn teruggekeerd naar Nederland. Een ander deel hen is verplaatst naar een het zwaarder bewaakte kamp Al Roj. Wel zouden er nog enkele Nederlandse vrouwen in Al Hol zijn, waaronder de gewonde Chadia B.

Slapende cellen

Op vijf dagen tijd zijn “125 leden van slapende cellen van IS gearresteerd”, zei Assajeh-woordvoerder Ali al-Hassan op een persconferentie in al-Hol. Onder de arrestanten is een twintigtal “verantwoordelijken” van cellen die aan de basis liggen van moorden in het vluchtelingenkamp. Sinds begin dit jaar zijn er “meer dan 47" gepleegd. Er zijn ook aanvallen op bewakers en medewerkers van ngo’s gemeld.

Volgens Hassan zijn in al-Hol “talrijke elementen van IS geïnfiltreerd”. Ze geven zich uit voor “burgers met de bedoeling hun activiteiten uit te kunnen oefenen en zich te organiseren.” De woordvoerder waarschuwde dat ondanks de arrestaties “het gevaar nog niet is geweken”. Het “zal aanhouden zolang de internationale gemeenschap het kamp niet als een ernstig internationaal probleem beschouwt, waarvoor zij gepaste oplossingen moet aandragen.”

Spanningen

De afgelopen maanden bouwde de spanning in Al-Hol zich steeds verder op. Vrouwen die het gedachtengoed van IS hebben afgezworen zagen zich geïntimideerd door vrouwen die nog wel achter de terreurgroep staan. Die laatste groep zou onder meer een eigen sharia-rechtbank in hebben gesteld in het kamp.