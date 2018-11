115 bekertjes! Bal van zes kilo plastic in maag van dode potvis

Of het 9,5 meter lange zeebeest aan de bijna zes kilo wegende kunststof kluwen in zijn binnenste is overleden, staat niet vast. Toen de potvis nabij het eilandje Kapota werd gevonden, was hij al in staat van ontbinding. Daardoor is verder onderzoek naar de doodsoorzaak van het zoogdier uitgesloten, schrijft The Jakarta Post.



De hoeveelheid plastic in de oceanen is een bron van grote zorg voor natuur- en dierenbeschermers. Volgens het wetenschappelijk tijdschrift Science is Indonesië, met jaarlijks bijna 1,3 miljoen ton, een van de grootste veroorzakers van het plasticprobleem. Alleen China vervuilt de zeeën meer.