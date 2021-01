112 aanhoudingen in Brussel na rellen om dood van gearresteerde buurtgenoot

De wagen van koning Filip kwam onverwacht terecht in de schermutselingen tussen betogers en politie. De vorst was op weg van zijn paleis in het centrum naar zijn woonplek. Volgens sommige Belgische media werd de wagen met stenen bekogeld, maar dat wordt door andere media tegengesproken. De wagen moest rechtsomkeert maken.

Enkele honderden mensen trotseerden vandaag de coronaregels om lucht te geven aan hun woede over de dood van de 23-jarige Ibrahima Barrie. De jongeman werd zaterdagavond opgepakt in Brussel-Noord na een controle van de politie. Een groep jongeren had zich bij het station verzameld en leefde daarmee de coronamaatregelen niet na, aldus de politie.



Ibrahima zou op de vlucht zijn geslagen, maar werd na een achtervolging opgepakt. Hij werd naar een politiebureau overgebracht, waar hij in elkaar zou zijn gezakt. De politie zou daarop een ziekenwagen hebben opgeroepen die hem naar het ziekenhuis bracht. De twintiger is diezelfde avond omstreeks 20.22 uur in het overleden.