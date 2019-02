11-jarig verkracht meisje bevalt van baby omdat Argentijnse regering abortus weigerde

Lucia, de schuilnaam van een 11-jarig Argentijns meisje, was nog maar 24 weken zwanger toen artsen besloten om haar baby via een keizersnede ter wereld te brengen. De baby was ongeveer zo groot als een maïskolf (30 centimeter) en had een kleine overlevingskans, maar gezien Lucia’s jonge leeftijd en om haar veiligheid te garanderen, zat er niet veel anders op.



Vijf weken geleden ontdekten dokters van het Eva Péron ziekenhuis in het noorden van Argentinië, dat het 11-jarige meisje al 19 weken zwanger was. En de artsen waren niet alleen geschrokken van haar jonge leeftijd. Lucia werd immers om een andere reden dan haar zwangerschap naar het ziekenhuis gebracht: ze had ernstige snijwonden op haar armen die een poging tot zelfmoord insinueerden.