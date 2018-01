100 passagiers urenlang vast in ICE-trein net over de Duitse grens

Steven Jan van Hengel (34) uit Rotterdam heeft geen idee waar de trein precies staat. ,,We weten alleen dat we ons net over de Duitse grens in een bosgebied bevinden. Na urenlang stil te hebben gestaan, is de bovenleiding gedeeltelijk hersteld waardoor we zo'n 300 meter konden doorrijden naar een spoorwegovergang. Mensen van de Deutsche Bahn in fluoriserende hesjes begeleiden ons naar bussen. Die gaan naar Düsseldorf en Arnhem."

'Ongemakkelijk'

De gestrande trein rijdt later vanavond mogelijk ook terug naar Arnhem, zo vernam de Nederlander. Hij is business manager bij het Havenbedrijf Rotterdam en was voor zijn werk onderweg naar Stuttgart. ,,Natuurlijk baal ik maar de storm is overmacht. De berichtgeving liet op zich wachten maar ik heb het idee dat de mensen van de Deutsche Bahn hun best doen. Het is vooral ongemakkelijk maar er zit nu beweging in."

Hoe Van Hengel weer in Rotterdam komt, moet hij nog uitvissen. ,,Ik ben inmiddels in Arnhem en boek hier een hotel", laat de business manager tweeënhalf uur later weten. Hij probeerde er aan boord van de trein het beste van te maken. Dat was de eerste uren geen probleem, zegt de dertiger terugblikkend. ,, Toen was er nog elektriciteit maar na verloop van tijd waren de accu's van de twee treinstellen leeg. Vanaf dat moment hadden we geen stroom meer om onze mobieltjes, tablets of laptops op te laden." Van dramatische toestanden was volgens hem geen sprake.

,,Chaotisch'

De Duitse Helena Cordasev (43) uit Utrecht beleefde de stranding van de trein anders. De reizigers bleven volgens haar in het begin rustig maar de situatie werd chaotisch toen de stroom uitviel. ,,Er zijn kinderen aan boord. De wc loopt over en werkt al drie uur niet. Mensen hebben honger en de kinderen zijn nerveus", verklaarde ze om 14.30 uur tegenover NRC Handelsblad.

Quote De wc werkt al uren niet en loopt over. Mensen hebben honger en de kinderen zijn nerveus Helena Cordasev, gestrande reiziger uit Utrecht

De politie was volgens haar gebeld, maar die verwees naar de NS. ,,Die zei dat voorlopig niemand van boord mocht vanwege de storm. Volgens de Nederlandse Spoorwegen valt de gestrande trein onder de verantwoordelijkheid van de Deutsche Bahn omdat hij stilstaat op Duits grondgebied.

Twee spoedgevallen

Twee reizigers mochten de trein al voor de evacuatie verlaten. Het ging om een vrouw die onder het mes moest en een piloot die een vlucht moest halen, zo verklaarde Cordasev. Ze is met haar dochtertje van anderhalf onderweg naar München voor een bezoek aan haar ouders. Die maken zich grote zorgen. ,,We hebben onze dochter even aan de telefoon gehad maar sindsdien krijgen we haar niet meer te pakken", zegt vader Cordasev hoorbaar ongerust.

De Deutsche Bahn en NS reageerden tot nu toe niet op verzoeken om informatie over de gestrande ICE-trein en over de oplossing voor de reizigers. De Duitse Spoorwegen hebben het sneltreinverkeer stilgelegd vanwege de storm. Een woordvoerder verklaarde tegenover Duitse media dat sneltreinen die al onderweg waren, moesten stoppen. In de westelijke deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, waarbinnen Emmericht valt, Nedersaksen en Rijnland-Palts is het treinverkeer net als in Nederland helemaal stilgelegd.

'Overdreven'

De Duitse belangenvereniging voor treinreizigers, Pro Bahn, vindt het stilleggen van het sneltreinverkeer geen goede zaak. ,,Het is natuurlijk altijd verstandig voorzichtig te zijn maar men kan ook te voorzichtig zijn'', zegt voorzitter Karl-Peter Naumann.

,,Daar waar de storm niet woedt en er geen bomen op de rails liggen, is het stoppen van de treinen overdreven. Als de spoorweg nog vrij is, kan er beter geprobeerd worden de reiziger naar zijn bestemming te brengen, desnoods door langzamer te rijden.'' Een woordvoerder van de Deutsche Bahn zegt in een reactie dat ,,de veiligheid voor alles gaat''.

Eetbesteldienst

Duitse tegenhangers van besteldiensten zoals Thuisbezorgd.nl hebben baat bij de storm, zo blijkt. Reizigers uit de gestrande trein bestelden maaltijden bij Lieferando.de Of de maaltijden op tijd werden bezorgd is de vraag. 'Kunnen jullie ons vertellen waar de gestrande trein precies staat op het traject tussen Nederland en Emmerich? Het moet vlak na de grens zijn", vroeg de besteldienst de Deutsche Bahn omstreeks half vijf op Twitter. Een half uurtje later begon de evacuatie van de gestrande reizigers.

De gestrande reizigers kunnen met de bus naar Düsseldorf of Arnhem.