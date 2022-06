100 dagen oorlog: hoe Poetin zich totaal verkeek op de Oekraïense weerstand

met video Vijf doden bij schietpar­tij in Amerikaans ziekenhuis

In een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn woensdag bij een schietpartij vijf doden gevallen, waaronder de schutter zelf, meldt de politie. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Momenteel wordt onderzocht of de man ergens een bom heeft achtergelaten.

