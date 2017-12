Zwieren en zwaaien op de Grote Markt in Breda

Het is voor het eerst dat er een schaatsbaan op het centrale plein in de binnenstad is aangelegd. Wie er dagelijks een kijkje neemt, ziet dat het bij de bezoekers van de binnenstad in de smaak valt.

Rondjes

Jong en oud bindt de ijzers onder en draait lekker rondjes op de baan. Zeker als de schemer invalt, is het een feeërieke plek met een sfeertje a la Dickens. Vorig jaar was er voor het eerst een tijdelijke schaatsbaan in de binnenstad, in de Haven, maar die voldeed toch heel wat minder dan de uitvoering van dit jaar. Dat vindt ook Sorosh de Heus, een van de twee organisatoren van Winterland. Zaterdag helpt hij een handje bij de uitgiftebalie voor schaatsen op de baan.

"Allebei de locaties hebben hun charmes", zegt De Heus. "Hier op de Grote Markt kunnen we wat grootte betreft meer ons gang gaan. Door de smalle Haven was de baan vorig jaar zo'n tien bij twintig meter. Hier op de Markt is hij 15 bij 35, dus dat scheelt enorm. Deze baan kan continu ongeveer tweehonderd schaatsers hebben. Als ze allemaal netjes in rondjes zouden rijden, zelfs driehonderd. Maar ja, dat doet natuurlijk lang niet iedereen", lacht hij.

Geweldig

Zaterdag eind van de middag hadden er in totaal ongeveer vijftienhonderd mensen de ijzers ondergebonden. "Het loopt geweldig", zegt De Heus. "Vanaf de eerste dag is het gezellig druk, niet te vol, met een heerlijk sfeertje." Bredanaar Martijn van de Waardenburg is met zijn vrouw en hun drie kinderen Sjuul, Ties en Rens al een tijdje op de baan te vinden. Nu genieten ze even van wat lekkers.

"Het is superleuk, en heel mooi aangekleed", aldus Van de Waardenburg. "Eigenlijk is dit de enige plek in de binnenstad waar je zo'n baan neer kunt leggen. Het is hier veel gezelliger dan in de Haven, door de hoge gebouwen is er een leukere sfeer. En de baan vorig jaar was overdekt, nu schaats je lekker buiten. Dus ik denk dat we hier wel vaker heen gaan deze vakantie."