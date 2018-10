Zwetend schaatsen: schaatsbaan Breda ondanks 'hitte' gewoon open

video Onwelwor­din­gen in café Breda: 22-jarige man uit Oosterhout van bed gelicht

15:16 BREDA - Een 22-jarige man uit Oosterhout wordt verdacht gehouden van de chaos die in de nacht van vrijdag op zaterdag is ontstaan in café Janssen in Breda. In de kroeg werd met pepperspray - of een soortgelijk middel - gespoten. 27 mensen raakten daardoor onwel.