Zweten in de vrouwenvleugel van de Bredase Koepel

hartje breda,,De cel in, kom op! En een vliegtuigje! NU!’’ In een piepkleine cel in de voormalige vrouwenvleugel ploffen vijf half hijgende, half lachende mensen naast elkaar op de stoffige grond – het past net. Op hun buik, armen en benen los van de grond: het vliegtuigje of de ‘Superman’, goed voor sterke rug- en buikspieren. ,,En dóórrrrrr!’’

De tijd waarin vrouwen hier wachtten op de dag dat ze de poort weer uit mochten, lijkt ver weg. Anno 2018 betalen tientallen mensen een bescheiden bedrag om hier te mógen zijn en zich een uur in het zweet te werken in de voormalige Koepelgevangenis.

Vrouwenvleugel

Dinsdagavond verzorgden Move by MD (hardloopcoaching), hardloopzaak LC by Berry’s en De Beweegfabriek een eenmalige core- en krachttrainingssessie in wat eerder de vrouwenvleugel was. Ongeveer zestig mensen deden eraan mee, verdeeld over twee groepen.

Het zal lang geleden zijn dat op de smalle galerijen van de gevangenis zo veel gelachen is. In een staat van toenemende vermoeidheid en opgewekte verwarring laten de deelnemers zich door een klein legertje begeleiders van de ene naar de andere oefening schreeuwen. Het leidt tot sprintend tweerichtingsverkeer op trappen die amper geschikt zijn voor één persoon en tot bijzondere taferelen in de krappe cellen. Ooit geprobeerd met vijf man naast elkaar crunches te doen in een ruimte ter grootte van een fors printerhok? Makkelijk is dat niet. Leuk wel.

Kikkersprongen

De sessie eindigt met een pittige circuittraining op de binnenplaats, waar mensen op bankjes springen en er weer vanaf, waar sporters met rood aangelopen hoofd kikkersprongen maken en waar af en toe een mannenzieltje knakt als de dames in een groep stukken harder blijken te lopen tijdens een serie sprintjes.