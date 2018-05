Zwerfvuilprikker Bertus: 'Tuinzigt is nog nooit zo schoon geweest'

Ed Nijpels: man met een milieumis­sie

12:59 Ed Nijpels is een man met een missie: de uitstoot van CO2 moet omlaag. Daarom is hij als voorzitter van het Klimaatberaad op reis om te horen wat de Nederlandse bevolking te zeggen hebben over klimaatverandering én de maatregelen die genomen moeten worden om dat probleem tegen te gaan. ,,Het is een misverstand dat we mensen hun comfort wil afpakken.’’