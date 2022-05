Zwemseizoen 2022: kouder water zonder reserveringen

met video Man gewond bij val van railing achter het station in Breda

BREDA - Een man is donderdagmiddag rond 14.00 uur van een railing gevallen aan de Gravinnen van Nassauboulevard in Breda. Dat is aan de achterzijde van het treinstation. Hij is met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

28 april