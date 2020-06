Zwemmen bij De Kuil? Dat kan pas vanaf de zomervakantie

video Eis drie jaar cel voor schietpar­tij in Breda: ‘Hij zei: ik schiet je dood! 'Hell no', antwoordde ik’

15:32 BREDA - Tegen Bredanaar Mehdi N. (38) is dinsdag drie jaar cel geëist vanwege een schietpartij op de Bredase Konijnenberg op 25 juli vorig jaar. N. was bang dat hij zelf zou worden neergeschoten, vertelde hij bij de rechtbank in Breda.