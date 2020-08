Zwembad Wolfslaar sluit de poorten vanwege drukte

BREDA - Het Bredase buitenzwembad Wolfslaar heeft vroeg in de middag de poorten gesloten vanwege de drukte. Dat meldt het zwembad op haar Facebookpagina.

De sluiting leidde tot teleurstelling en irritatie bij mensen die niets liever wilden dan een duik nemen in het frisse water. De temperatuur was zo rond 14.00 uur al tot 36 graden gestegen. Tieners die op de fiets een flinke rit achter de rug hadden, zakten zuchtend neer in het bermgras voor het toegangshek.

Spanningen

Ook wat ouderen dropen sipjes af. De bewaker bij het gesloten hek was onverbiddelijk. ,,Sorry mensen, maar het is echt te druk. Er mogen maximaal 750 mensen binnen, maar daar zitten wij nu al boven’’, zei hij beslist maar vriendelijk.

Zowel vandaag als gisteren leidde de sluiting van het zwembad tot spanningen in de rij wachtenden. Volgens de politie is er echter geen sprake geweest van excessen.

Galderse Meren

Ook bij de Galderse Meren was er in de loop van de middag geen houden meer aan. De toegangswegen werden uit voorzorg andermaal afgesloten. Belgen zijn opgeroepen om niet naar Breda at te reizen. In de provincie Antwerpen geldt al enige tijd code oranje.

De komende tropische dagen blijven de strenge maatregelen van kracht. De gemeente wil ten koste van alles voorkomen dat het bij de zwemgelegenheden te druk wordt. Wie het eerst komt wie het eerst maalt luidt het motto.

De strenge maatregelen leiden er onder meer toe dat vooral jongeren de wijk nemen naar stille wateren elders. Een duik in de Mark of de Weerijs is zo gemaakt. Ook de omgeving van de Belcrumhaven blijkt deze dagen een geliefde plek. De vrije zwemmers hebben het rijk vaak alleen, al wordt het wel afgeraden door de autoriteiten.