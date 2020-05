Zwembad Wolfslaar maandag weer open

De overheid gaf vanaf 11 mei al groen licht, maar dat betekende niet dat het 50 meter bad à la minute de poorten kon openen. De bassins moesten gevuld worden, het water verwarmd. Maar dat was lang niet alles. Locatiemanager Wim Jager: ,,In deze tijd gaat het heel erg om wat we wel en niet mogen. Samen met de gemeente en de veiligheidsregio hebben we alles nauwkeurig afgestemd. Het mag niet zo zijn dat we na twee dagen alweer zouden moeten sluiten omdat we het niet helemaal volgens de regels doen.”