Zwembad Wolflaar maand eerder open

BREDA - Goed nieuws voor zwemfanaten: Wolfslaar gaat dit jaar al op 1 april open, in plaats van op 1 mei. Dit geldt in principe voor baantjeszwemmers en sportverenigingen, meldt wethouder Daan Quaars.

,,Binnenbaden en sportscholen zijn dicht, de stad heeft behoefte aan buitensport. We krijgen veel signalen van mensen die zo snel mogelijk willen gaan zwemmen. En beweging is belangrijk in deze tijd waarin we noodgedwongen veel thuis zitten", aldus Quaars. ,,Zo proberen we als collega te werken in deze coronatijd. Wat kan er wel? Daar proberen we op in te spelen.”

Maximaal 80 man

Voorlopig gaat alleen het wedstrijdbad open. Van de duikplank kan nog geen gebruik gemaakt worden, voor recreatieve zwemmers is ook nog geen plaats. Liefhebbers kunnen zich vooraf aanmelden. ,,We gaan weer werken met een tijdslot. Als we ons aan de coronaregels houden, zouden er 118 mensen tegelijk in het bad kunnen, maar dat doen we niet. Zo'n 80 man is wel het maximum, dan is er ook ruimte om iemand in te halen", legt locatiemanager Pim de Jager van Optisport uit.

De beperking van baantjes trekken en training geldt voorlopig alleen voor april. De Jager: ,,Iedere keer als er weer een persconferentie is, zullen we ons aanpassen aan de nieuwe protocollen. Verder dan de maand april kunnen we nu natuurlijk nog niet kijken. Zo trainen de verenigingen normaal in de avonduren. Maar als de avondklok nog steeds geldt, zullen we daar een andere oplossing voor moeten bedenken.”

Abonnementen

De openingstijden zullen in april hetzelfde zijn als normaal. De fanatiekste zwemmers kunnen al vanaf 07.00 uur het water in. De abonnementen zullen door de vervroegde opening wel iets duurder worden, hoeveel is nog niet bekend. Ook niet wanneer de verkoop daarvan begint. Wolfslaar blijft open tot 1 september.

Contract

Het contract van Optisport als uitbater loopt eind dit jaar af. Wat daarmee gebeurt, is nog niet bekend. Optisport wil graag een nieuwe verbintenis afsluiten, aldus De Jager. Quaars: ,,We zijn in gesprek. Maar ook deze beslissing wordt snoeihard doorkruist door corona, waardoor het wat langer duurt.”