Zweet op voorhoofd verraadt Belg met dik vier kilo speed en duizenden euro's cash in auto: aangehouden bij Breda

Gemeente Breda gaat in hoger beroep in zaak nieuwbouw Turkse moskee

15:17 BREDA - De gemeente Breda gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak rond de nieuwbouw van een Turkse moskee aan de Vlaanderenstraat 1 in de wijk Hoge Vucht. De rechter vernietigde op 2 december tot grote verrassing van de gemeente en het moskeebestuur de omgevingsvergunning voor de moskee en stelde bezwaarmakers in het gelijk.