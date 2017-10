Zwarte Schuur Pannenhoef klaar voor week Brabants Landschap

De laatste loodjes worden nog gelegd door boswachter Bart Pörtzgen en zijn team, zodat alles klaar is voor de officiële opening van donderdag. Er wordt nog wat schoongemaakt en hier en daar nog wat platen opgehangen. ,,We zijn er helemaal klaar voor", vertelt de boswachter trots. ,,De schuur is opgeknapt in zijn originele staat met hout uit het bos en het is de uitvalsbasis geworden die wij voor ogen hadden."



Het opknappen van het gebied gaat samen met de week voor het Brabants Landschap die volgende week op het Pannenhoef wordt gehouden. ,,De publieke opening is op zondag met allerlei activiteiten in het natuurgebied. Zo zijn er speurtochten, rondtochten, vuur maken, houthakken en nog veel meer", somt Pörtzgen op. ,,Maar het is voornamelijk voor de kinderen want dat vinden wij belangrijk."



Als klapstuk eindigt de week op zaterdag met een speciaal foodtruckfestival en een Symphonica in Bosso. ,,Het is een wandeltocht in het donker, waar op plekken in het bos muzikanten een muziekstuk spelen over de natuur. De avond wordt afgesloten met een documentaire over het veengebied."