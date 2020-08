Zwart op zwart: pikdonker restaurant met slechtziende obers sluit de deuren

verborgen parels ‘Op rommelmark­ten vind je dit soort spullen niet meer, de biercul­tuur is weer booming’

12:11 Voor veel mensen ziet de vakantie er dit jaar anders uit dan anders. Geen verre reizen, maar op pad in eigen land. Of gewoon in de eigen streek, waar nog veel moois te ontdekken is. In deze serie besteden we aandacht aan zulke verborgen parels. Vandaag: Bierreclame Museum