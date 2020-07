Zware vliegtuigbom gevonden vlakbij locatie illegaal dancefeest in Prinsenbeek

Zijn er sinds corona meer illegale feesten op stiekeme plekken?

10:17 WEST-BRABANT - In Oosterhout verzamelden zich honderdvijftig feestvierders in het buitengebied. In Sint-Maartensdijk maakte een flinke politiemacht een einde aan een illegaal housefeest in de polder. En een week eerder moest de politie nog ingrijpen in Prinsenbeek. Zijn er meer illegale feesten sinds corona?