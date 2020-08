Zware strafeis tegen Zundertse verdachte kinderporno: ‘Ik schaam me kapot’

Achtervol­ging na inbraak in Breda, man (22) botst tegen lantaarn­paal in Et­ten-Leur

24 augustus BREDA/ETTEN-LEUR - Een 22-jarige man uit Hoogerheide is zondagavond aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een inbraak bij een bedrijfspand aan de Rithsestraat in Breda. De man sloeg op de vlucht nadat de politie na een melding met speurhonden op zoek ging naar de verdachten. Zijn ontsnappingspoging strandde op de Hilsebaan in Etten-Leur, toen hij tegen een lantaarnpaal botste.