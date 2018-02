Zware mishandeling in Valkenberg, eis van 15 maanden

Rabobank claimt schade na overvallen

9:24 MAASTRICHT/ZUNDERT - De Rabobank heeft zich bij het Openbaar Ministerie gemeld als benadeelde partij in de zaak rond bankmol Lorenzo J. uit Breda. Dat heeft officier van justitie Ineke Meijer woensdag bekendgemaakt tijdens een tussentijdse rechtszitting over deze zaak in Maastricht. De bank heeft dit later bevestigd.