Zware crash op de A58, bestuurder blijkt in ziekenhuis Breda te zijn

Winkeldief steelt messen en raakt in gevecht met medewerker in Breda

2 december BREDA - Een winkeldief die messen probeerde te stelen in de Tolburgstraat in Breda, is vrijdagmiddag aangehouden. De 45-jarige man raakte in gevecht met een medewerker van de winkel toen hij betrapt werd. De Bredanaar wordt verdacht van meerdere diefstallen.