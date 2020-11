Zwaargewonde bij ontploffing in schuur in Breda, waarschijnlijk opzettelijk veroorzaakt met gasflessen

Video Truckers proteste­ren tegen verplichte ‘opsluiting’, ‘Wij zitten al de hele dag in deze cabine’

7:30 MOERDIJK - Of minister Van den Nieuwenhuizen er iets van heeft meegekregen is de vraag, maar donderdagavond was er een landelijk protest van vrachtwagenchauffeurs. Hun grootste grief: de wegrestaurants langs de snelwegen zijn gesloten.