Zwaargewonde bij brand in Breda: straat afgezet, agenten in kogelwerende vesten aanwezig

De politie is met veel eenheden aanwezig, agenten lopen in kogelwerende vesten rond op straat. Een traumahelikopter is vanwege de ernst van de situatie in de buurt geland. Een politiewoordvoerder kon enkel melden dat het niet zomaar een reguliere brand betrof.

De straat is afgezet en de brandweer is druk bezig in de loods. De ruimte wordt gezaagd en gesloopt. Volgens een ooggetuige is er veel consternatie op straat. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.