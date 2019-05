Zwaardere werkstraf voor man die zijn stiefdochter met Down betastte

Dat is meer dan de 200 uur die de officier van justitie twee weken geleden had geëist. De man moet verder een schadevergoeding van 2.800 euro aan de moeder van het slachtoffer betalen. Zij had 9.000 euro geëist.

Stress

Het misbruik deed zich in Oud-Vossemeer op kerstavond 2017. Na een avondje in de kroeg ging de man naar huis en betastte daar de borsten en de schaamstreek van de toen 20-jarige vrouw die al in bed lag en de verstandelijke vermogens van een kind van vier heeft. Op de zitting verklaarde hij destijds gestresst te zijn geweest door financiële problemen.

‘Bang muisje‘

De man had de moeder enkele jaren eerder leren kennen. Nadat man een bekentenis aflegt bij de politie, verhuist ze naar Bergen op Zoom. Op de zitting in de rechtbank in Middelburg twee weken geleden las ze een emotioneel verhaal voor over hetgeen haar dochter is overkomen en de gevolgen voor haar. ,,Mijn blije Downie is veranderd in een bang muisje’’, vertelde ze daar.

De rechter zegt in het vonnis tot een werkstraf te zijn gekomen omdat de man niet eerder was veroordeeld voor strafbare feiten, zijn daad heeft toegegeven en vrijwel direct na het plegen onder behandeling is gegaan van een psycholoog.