Zwaar weer in Breda voor Jazz Project voor Basisscholen

BREDA - Het had een haar gescheeld of het Jazz Project voor Basisscholen was dit jaar niet doorgegaan.

Al een jaar of dertig kent Breda het Jazz Project voor Basisscholen. Als inleiding op het Breda Jazz Festival leren kinderen in de hoogste klassen van het basisonderwijs in een paar weken tijd alles over jazz. Hoogtepunt is een eindpresentatie in het Chassé Theater.

Jaarlijks bereikt het project tussen de 750 en 1100 scholieren uit Breda en omstreken. Dit jaar: ,,Hebben zich opeens veel minder scholen aangemeld en doen maar zo’n 500 kinderen mee”, zegt Naomi Adriaansz van de stichting Music for Harmony die het onderwijsproject de laatste jaren organiseert. Wat de reden daarvoor is, weet ze niet.

Minder inkomsten

Wel weet ze: ,,Dat doordat er minder scholieren meedoen, onze inkomsten opeens flink zijn afgenomen.” Scholen betalen per leerling een klein bedrag. Aangevuld met financiële steun van derden, kreeg Music for Harmony de kosten van het project tot nog toe net gedekt.

Nu er minder inkomsten zijn, is het moeilijker om bijvoorbeeld de twee eindvoorstellingen in het Chassé Theater te kunnen betalen.

Het project kon enkele jaren rekenen op subsidie van de gemeente Breda, VSB Fonds en het, Prins Bernhard Cultuurfonds . Steun die twee jaar geleden werd ingetrokken. Er was nog een geld van een prijs die Specsavers Steunt had toegekend. ,,Maar dat was vorig jaar ook op.”

Geen subsidie

Er had opnieuw subsidie kunnen worden aangevraagd. ,,Maar dat kost, naast het gewone werk, veel geld en energie. Bovendien zit je erg lang in onzekerheid of de subsidie al dan niet wordt toegekend.” Met het risico dat als een afwijzing volgt, de tijd te kort is om nog alternatieve inkomsten te werven.

Adriaansz: ,,Om die onzekerheid te voorkomen, hebben we vorig jaar besloten via crowdfunding geld in te zamelen.” Met succes. ,,Samen met inkomsten van de scholen, en steun van Breda Jazz en van de Classic Jazz Club Sassenheim slaagden we er in alles te kunnen betalen.” Die laatste club steunt ook dit jaar. Maar: ,,De crowdfunding leverde minder op. En doordat minder scholen meedoen, zijn ook die inkomsten gedaald.”

Even leek het project niet door te kunnen gaan. Maar door niet twee, maar slechts één eindvoorstelling in het Chassé Theater te houden en door te beknibbelen op de gages van de muzikanten, is het gat in de begroting teruggedrongen tot enkele honderden euro’s. ,,Dat is te overzien.” Dit jaar gaat het door. Volgend jaar? ,,We weten het niet, maar hopen het van harte. Het is te leuk.”