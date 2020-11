Zwaar vuurwerk richt ravage aan in predikantenkamer Bredase kerk: ‘Niet zomaar een rotje’

Agent bedreigd en geschopt tijdens actiedag Breda, controle zorgt voor vier aanhoudin­gen en tientallen boetes

19 november BREDA - De grote politiecontrole in Breda heeft woensdag geleid tot vier aanhoudingen (Bredanaars van 26, 56, 36 en 25). Verder zijn er tientallen bekeuringen uitgeschreven, werd een bromfiets in beslag genomen en zijn drie voertuigen voorlopig van de weg af gehaald. In totaal controleerde de politie, samen met meerdere partners als de gemeente en de Belastingdienst, 130 voertuigen plus bestuurders en inzittenden.