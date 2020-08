Zwaar ongeval met twee vrachtwagens net voor Nederlandse grens: weg bij Hazeldonk dicht

‘Piet fiets’ stopt na 45 jaar sleutelen op de KMA: ‘Altijd veel plezier in gehad’

20 augustus BREDA - Hij is weer heel even terug op het nest, de krant komt langs. En dan gaat het direct van: ,,Hé Piet, ben je weer terug?” Piet de Graauw (66), de vertrekkende fietsenmaker van de KMA, is na 45 jaar trouwe dienst een beroemdheid binnen de muren van het Kasteel. ‘Piet fiets’ is inmiddels gestopt met sleutelen.