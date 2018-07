Zwaar ongeluk in Breda: vijf auto's tegen elkaar en twee gewonden

Belgen met boksbeu­gels maken slachtof­fers in West-Bra­bant, geven elkaar de schuld

18:04 BREDA / ZUNDERT - Drie Vlaamse mannen maakten een soort van dollemansrit met in de hand een boksbeugel. Samen met een vierde jongen, die in België al is veroordeeld door de jeugdrechter, hebben ze in de nacht van 27 op 28 maart 2016 meerdere slachtoffers gemaakt.