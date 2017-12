Zwaar beschadigde auto in Zundert, bestuurder spoorloos

Bredase partijen willen referendum verruiming openingstijden

14:51 BREDA - De partijen BOB en SP in Breda willen een referendum over het voorstel voor vrije openingstijden van winkels in de stad. SP en ondernemerspartij BOB vinden dit onacceptabel en willen dat heel Breda de gelegenheid krijgt zich uit te spreken over zo'n 'verregaand besluit'.