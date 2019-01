Zwaan in nood in Breda, duikers ingezet om het dier te redden

Rechter wijst klacht flatsprin­ger Breda over optreden politie af

19:45 BREDA/DEN BOSCH - De agent die een schot loste tijdens de wildwesttaferelen begin vorig jaar bij een flat aan de Roeselarestraat in Breda hoeft niet te worden aangeklaagd. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat bepaald over een klacht van een van twee Bredanaars die gewond raakte door een val van het balkon van de flat.