Zundertse scholen presteren onder de maat

Flipse vertelt dat de negatieve beoordeling van de inspectie weinig zegt over de kwaliteit van het onderwijs. ,,Wij hebben de onvoldoende vooral gekregen omdat zowel de school als wij, als bestuur, onze administratieve taken hebben verzaakt." Daardoor is simpelweg niet in kaart gebracht hoe het is gesteld met de onderwijskwaliteit. En heeft SPOZ te weinig door wat er eigenlijk allemaal speelt op de vijf scholen die onder het bestuur vallen.

Diefstal

De oorzaak daarvan ligt in het verleden, zegt Flipse. Nadat in 2014 toenmalig SPOZ-directeur René van den B. 142.922 euro bleek te hebben gestolen, kreeg het bestuur het flink voor de kiezen. ,,We hebben een paar jaar vol moeten inzetten op het op orde krijgen van de financiën."

Een klus die zoveel vergde van het bestuur, dat de vijf schooldirecteuren er tijdelijk meer alleen voor kwamen te staan. ,,Ze moesten een paar bestuurstaken zelf opknappen, waardoor er minder tijd was voor de administratie."

Hoewel de inspectie de Sint-Anna school een onvoldoende geeft, zijn er ook risico's op De Zonnebloem in Zundert, zegt Flipse. Met de Klein-Zundertse Sint Antoniusschool is weinig mis en basisschool Sint Jozef doet het, sinds er een nieuwe directeur is, zelfs goed. De basisschool in Achtmaal is nog niet door de inspectie onder de loep genomen.

Huisvesting

Voor Flipse is de beoordeling alleen maar een stimulans om de schouders er stevig onder te zetten en, samen met de scholen, alles op alles te zetten om de beoordeling weer goed te krijgen. Uitdaging daarbij is wel de huisvesting.

Flipse: ,,We zitten met drie schoolgebouwen in Zundert en Klein-Zundert die slecht zijn. Het kost handenvol geld om ze op peil te houden. Beste is, denk ik, om ze te slopen en te vervangen door één nieuw schoolgebouw."

Onderwijskwaliteit

Niet alleen vanuit kostenoogpunt: ,Het is ook vooral goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Schaalvergroting maakt dat docenten elkaar kunnen helpen. Dat 'moeilijke' leerlingen gelijk over groepen kunnen worden verdeeld en niet allemaal bij elkaar zitten. Er is extra ondersteuning de school in te halen. En ga zo maar door."

Hij zegt: ,,Maar goed het is aan de politiek over huisvesting te beslissen."

Volledig scherm Niek Flipse, ad-interim bestuurder schoolbestuur SPOZ © Edine Wijnands