Zundertse politiek vraagt om centrumvisie Rijsbergen

Oplopende besmettin­gen ook in West-Brabantse verpleeg­hui­zen: ‘Booster­prik liever vandaag dan morgen’

In de West-Brabantse verpleeghuizen neemt het aantal besmettingen gestaag toe. En hoewel de bewoners minder ziek worden dan vorig jaar, willen de tehuizen dat het kabinet sneller in actie komt. ‘De boosterprik in december is echt te laat. Hoe eerder, hoe beter.’

7:48