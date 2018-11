Zundertse politiek over poepzakjes, glasvezel en het riool

Assassin's Creed, maar dan in een escape room: Breda heeft de primeur in de Benelux!

16:38 BREDA - Een escaperoom in de wereld van Assassin’s Creed. Het is een langgekoesterde wens van veel Nederlandse gamers, die deze week eindelijk in vervulling is gegaan. Escape the Lost Pyramid, een escaperoom in een virtual reality-omgeving, is vanaf nu speelbaar bij VR World in Breda.