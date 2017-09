Zundertse politiek kritisch over gang van zaken rondom onderhoud Sint Antoniusschool

ZUNDERT - De Zundertse politiek is van mening dat bij de Sint Antoniusschool in Zundert het dak, de afwatering en het binnenklimaat moet worden opgeknapt. Toch is ze niet helemaal tevreden over de gang van zaken rondom de opknapbeurt.

Het was een ouder die voor de zomervakantie aan de bel trok door een brandbrief op te stellen over de staat van de school waarin zijn kinderen verkeren. Het binnenklimaat en de ventilatie zouden zo slecht zijn dat kinderen vaak met hoofdpijn thuis kwamen. Ook waren bij regen emmertjes nodig.

'Weinig tot niets gedaan'

Om dat op te lossen, heeft de gemeente Zundert in januari 2016 al eens 94.000 euro - bovenop het onderhoudsgeld - overgemaakt aan schoolbestuur SPOZ om het dak te repareren. Maar achteraf bleek dat te weinig. De opknapbeurt voor het dak en ventilatiesysteem gaat in totaal 150.000 euro kosten, 56.000 euro meer. De afspraak is dat gemeente en SPOZ allebei 28.000 euro betalen.

De Zunderse commissie vindt dat er iets moet gebeuren en stemden dan ook veelal in met het voorstel van de kostenverdeling. Toch zijn de partijen kritisch. "Er is na het ontvangen van de 94.000 euro weinig tot niets gedaan door SPOZ. Dit had eerder aangepakt moeten worden", aldus Jos Willemsen van Ondernemend Platteland. Daar is ook de VVD het mee eens en oppert zelfs om de 28.000 euro te financieren, maar dan wel als een lening. Dat idee werd niet door alle partijen gesteund.

'Gedeeltelijk verantwoordelijk'

Onderwijswethouder Rinie van Tilburg vindt dat de gemeente gedeeltelijk verantwoordelijk is, omdat 'wij in het verleden het onderzoek niet helemaal goed hebben gedaan.' "Maar als er nog extra kosten bijkomen, zijn die voor SPOZ." Ook wil Van Tilburg expliciet dat de werkzaamheden plaatsvinden in de herfstvakantie.

De gemeenteraad neemt op 3 oktober een besluit over de kostenverdeling.