Zundertse ozb-verhoging blijft ONPL dwars zitten

Vondst 7.000 liter drugsgrond­stof­fen in Breda is levensge­vaar­lijk en uitzonder­lijk

22:09 BREDA - Het groeiende drugsprobleem in Nederland is onontkoombaar, zo blijkt als je opeens tussen de grote vaten gevaarlijke chemicaliën staat. De politie vond ze gisterochtend in een loods aan de Korte Raamstraat in Breda.