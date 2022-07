Zundertse oppositie worstelt met zomernota: ‘Globaal, niet concreet, onduidelijk’

Het was een worsteling voor de oppositie. De politieke partijen werd gevraagd een uitspraak te doen over de zomernota. Die nota is een opmaat voor de begroting die later dit jaar wordt gemaakt. ,,Maar hij is zo globaal, dat we het lastig vinden er een inhoudelijk oordeel over te vellen”, verwoordde Rachel Oostvogels van de VVD het gevoel van de oppositie.