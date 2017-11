Zundertse Molenstraat: winkeliers vertrekken én verhuizen

Hoppenbrouwers Bloemen & Cadeaux

Na meer dan honderd jaar gaat binnenkort de deur voor de laatste keer dicht bij Hoppenbrouwers Bloemen & Cadeaux op nummer 30. Harrie en Christien Hoppenbrouwers gaan met pensioen. "We hebben altijd met veel plezier gewerkt in onze winkel, maar ook in de Molenstraat. De klanten vinden het jammer dat we weggaan", vertelt Harrie. Zijn opa is de winkel meer dan honderd jaar geleden gestart, waarna het altijd een familiebedrijf is gebleven. De laatste 42 jaar stond het Zundertse stel in de winkel.

In augustus vorig jaar heeft het stel de winkel in de verkoop gezet. Begin dit jaar was het verkocht. Sneller dan zij hadden verwacht. "We blijven open tot en met maart. De precieze datum hangt van de uitverkoop af."

ThuisIn Dictus Verf & Interieur

Het pand is gekocht door de overburen, ThuisIn Dictus Verf & Interieur op nummer 23. Eigenaresse Hanneke Dictus had het plan om de huidige winkel te verbouwen, maar zag toen het pand van Hoppenbrouwers te koop staan. "En als je van een huur- naar een koopconstructie kan, is dat fijn. Het heeft een grotere etalage, is gelijkvloers en het heeft parkeerplaatsen aan de achterkant. We gaan er een nieuwe, frisse winkel van maken", vertelt ze.

ThuisIn Dictus Verf & Interieur is in 1947 opgezet door haar opa en oma in de Katerstraat en zit sinds 1988 in de Molenstraat. Hanneke is de derde generatie in de winkel.

Op 1 april krijgt ze de sleutel van het nieuwe pand waarna er een verbouwing plaatsvindt. Ze verwacht eind mei open te gaan. Tot die tijd blijft ThuisIn Dictus Verf & Interieur ook open op nummer 23. Wat er daarna op die plek komt, is niet bekend.

Römer Koken & Tafelen

Wynand en Astrid Römer stoppen met de winkel Römer Koken & Tafelen op nummer 33 en maken graag plaats voor een andere welwillende ondernemer. "In december bestaat ons bedrijf 55 jaar. Omdat we het pand verkopen, stoppen we met de winkel", vertelt Astrid. Het gelijknamige installatiebedrijf behouden ze nog wel.

De ouders van Wynand zijn 55 jaar geleden de winkel gestart. "In januari zouden wij er 27 jaar inzitten. Dat redden we dus net niet." Volgens Astrid vinden veel klanten het jammer dat de winkel verdwijnt uit de Molenstraat. Op 31 december sluit Römer Koken & Tafelen de deuren.

Casa Noastra