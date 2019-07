Zundertse Molenstraat behangen met actieposters

Voor de winkel van Miller en Monroe schiet Cor Jongejan uit Rijsbergen even in de lach. Met de handen op de rug leest hij aandachtig de actieposter. ,,Beste bezoeker”, staat er. En dan, onder het kopje ‘Wist u dat’, een reeks regels waaraan het verkeer zich in de vernieuwde Molenstraat moet houden. ,,Goede actie”, vindt Jongejan.

Raadsel

Wie de posters ophing is een raadsel. ,,Een bewoner”, denken ze in de Molenstraat. ,,Die stoorde zich natuurlijk aan de hardrijders en vrachtwagens.” En, zo blijkt: daar staat de actievoerder niet alleen in.

Unaniem zijn de winkeliers het erover eens: de Molenstraat is prachtig opgeknapt. Een kleine week is hij nu open. En dan is het inderdaad heel vervelend dat er al meteen hardrijders zijn en vrachtwagens die eigenlijk zouden worden geweerd.

Eenrichting

Sinds de straat weer open is, hebben fietsers er voorrang, mag er nog maar maximaal dertig kilometer per uur worden gereden, wordt vrachtverkeer zoveel mogelijk geweerd, en is het voor verkeer alleen nog maar toegestaan om vanuit de richting Rijsbergen door de Molenstraat te rijden.

Er waren wat automobilisten die dat laatste niet doorhadden. Die vorige week tegen het verkeer in reden. ,,Maar sinds de gemeente vrijdag aan de kant van de Prinsenstraat een bord heeft verplaatst, gaat dat goed", weet Yolanda van Tienen van schoenwinkel Dubbel D.

Goede actie

Net als veel andere winkeliers, zoals bijvoorbeeld Patricia Kouwenberg van Miller en Monroe, vindt zij de actie wel goed. ,,Misschien alleen wel wat vroeg", aarzelt Elles Ooms van de bakkerij. ,,De weg is nog maar net open. Maar op zich is het prima dat er op de regels wordt gewezen.”

Zij vindt het met het aantal hardrijders nog wel meevallen. Van Tienen niet: ,,Nee, ik heb er toch heel wat gezien.” Of zij de papiertjes lezen? ,,Tja", denkt ze: ,,Die zijn natuurlijk niet heel goed te zien als je er in de auto langsrijdt.” Net als een paar collega-winkeliers ziet zij het meest in strenge handhaving.

Handhaving

,,Doe dat meteen vanaf het begin goed", zegt een vrijwilliger die net zijn busje van de ouderenzorg parkeert. ,,Dan weten mensen onmiddellijk dat ze niet wegkomen met het overtreden van de regels.” Het werkt, denken ook winkeliers.

En ja, ook wethouder Patrick Kok ziet heil in handhaving. Alleen: ,,We gunnen het verkeer wel even de tijd om te wennen aan de nieuwe regels. Net als we gedaan hebben met het nieuwe parkeerregime in de Molenstraat. Pas na een tijdje gaan we boetes uitdelen.”

Nondeju

De actie zelf? ,,Prima om te wijzen op de verkeersregels.” Al had Kok het woordje ‘godverdomme’, dat trouwens ook de winkeliers stoort, zelf vervangen door het meer Brabantse en vriendelijker ‘Nondeju’.

Overigens rust op ondertekening met de naam van actiemeisje ‘Loesje’ copyright. Of toestemming is verleend voor gebruik blijft ongewis. De Loesje-organisatie in Arnhem heeft de voicemail aanstaan.