Zundertse mannen in Brazilië over onrust na bestorming: ‘De onvrede broeide al een hele tijd’

ZUNDERT - De bestorming van Bolsonaro-aanhangers van het parlement in Brasilia op zondag is twee dagen later nog steeds het gesprek van de dag in het Zuid-Amerikaanse land. De Zundertse Nico van Oijen woont al 17 jaar met zijn Braziliaanse vrouw in Fortaleza, waar vooral Lula-aanhangers wonen. In São Paulo, waar vooral Bolsonaro populair is, woont Frank Meijer uit Zundert al 24 jaar met zijn vrouw en dochter. Hoe beleven de twee Zundertse mannen de onrust in het land?

„Brazilië is enorm gepolariseerd de afgelopen tijd. Ik woon hier al 24 jaar, maar zo erg als nu heb ik het nog nooit gezien”, vertelt Meijer vanuit São Paulo. „Het gaat zelfs zó ver dat vriendschappen kapot gaan door politieke meningsverschillen. Ook familiebanden worden hierdoor verbroken. Dat is toch verschrikkelijk?”

Twee dagen na de bestorming heerst in het hele land vooral de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren. Daarvoor moet volgens Meijer naar de afgelopen maanden worden gekeken. „De onrust begon na de verkiezingsuitslag eind oktober. Of eigenlijk eerder al. Lula zat hiervoor in de gevangenis voor corruptie. Hoe is het dan überhaupt mogelijk dat hij mee mocht doen aan de verkiezingen?”

‘Eén groot feest’

Lula da Silva won de verkiezingen nipt. Vooral in de regio waar Van Oijen woont werd zijn overwinning gevierd. „Dat was één groot feest. Mensen gingen massaal de straat op. En er werd natuurlijk veel bier gedronken”, vertelt Van Oijen.

In het zuiden van Brazilië was de sfeer wel anders. „Veel mensen in mijn omgeving stemden op Bolsonaro of wisten niet op wie ze moesten stemmen. Het was kiezen voor slecht en nog slechter. Veel mensen hier denken dat er fraude werd gepleegd bij de verkiezingen.”

Geen verrassing

De bestorming kwam volgens Meijer daardoor niet echt als een verrassing. „De onvrede broeide al een hele tijd, vooral hier in het zuiden. Ik merkte zelfs dat kennissen die op Lula hadden gestemd gingen twijfelen. Ze vroegen zich af of ze wel de juiste keuze hadden gemaakt.”

Quote Mensen hier in het Noorden van Brazilië maken zich niet zo druk om wat er is gebeurd Nico van Oijen

Volgens Van Oijen reageren Brazilianen in zijn regio veel relaxter op de bestorming dan inwoners in het zuiden. „Hier wonen vooral Lula-aanhangers. Ook mijn vrouw heeft op hem gestemd. De meeste inwoners van Fortaleza zijn tevreden met de nieuwe president en maken zich niet zo druk om wat er is gebeurd. Het is daarvoor ook veel te warm hier”, grapt Van Oijen.

Bestorming gemist

De bestorming ging zelfs helemaal aan hem voorbij „We zaten op een verjaardag en hadden tot ’s nachts gefeest. Pas de volgende dag hoorden we wat er precies was gebeurd in Brasilia. Dat is zo ver weg. Het is ruim 2000 kilometer van Fortaleza, waar wij wonen. Wij hebben er niet veel mee van doen.”

Quote Het was heftig, maar het kwam het niet als een totale verrassing Frank Meijer

Nog zo’n 1000 kilometer verderop werd het nieuws bij Meijer thuis wel nauwlettend gevolgd. „Wij zaten met onze familie thuis te eten en hadden de televisie aangezet. Op bijna alle kanalen was het nieuws over de bestorming te zien. Het was heftig, maar zoals al eerder gezegd kwam het niet als een totale verrassing.”

Onrust blijft

Ook al denkt Meijer dat de onrust voorlopig nog zal blijven in het land, toch verwacht hij geen herhaling van afgelopen zondag. „Je merkt dat bij zowel Bolsonaristas als aanhangers van Lula het gevoel heerst dat dit niet meer mag gebeuren.”

Hij hoopt dat de bestorming een signaal heeft afgegeven aan de regering. „Maak waar wat je hebt beloofd. Als Lula iets doet waar mensen het totaal niet mee eens zijn, gaan ze de straat op. Die onrust blijft wel de komende tijd, ben ik bang. We moeten er de komende vier jaar mee leven.”

Bekijk hieronder op de kaart de afstand tussen de Zundertse mannen en de hoofdstad Brasilia waar de bestorming zondag plaatsvond.

