Zundertse linden duiken op in weiland

Op het gemeentehuis vertelt een woordvoerster van de gemeente Zundert: ,,Eén en ander had destijds alles te maken met de herinrichting van de Molenstraat.” Bij die klus werden in één moeite door ook de aan de Molenstraat grenzende pleinen op de schop genomen. Waaronder het pleintje voor het CultuurCentrum. Daar stonden de linden. En die stonden in de weg.

Kettingzaag

Beslist werd ze weg te halen. Waarbij eigenlijk al onmiddellijk duidelijk was dat ze waarschijnlijk niet in de Molenstraat zouden terugkeren. Voor de heringerichte Molenstraat was namelijk een groenplan met boombakken bedacht. ,,Daarmee kreeg de hernieuwde Molenstraat een unieke uitstraling.”

Voor de oude linden was in de hippe, nieuwe bakken geen plek. En zo werd de kettingzaag aangezwengeld om ze neer te halen. Tot projectontwikkelaar Maas-Jacobs daar in allerijl een stokje voor stak. René Maas: ,,Wij vonden het zonde als die linden verdwenen. We wilden ze graag behouden voor Zundert.”

Water geven

Maas-Jacobs groef de bomen omzichtig uit en plantte ze tijdelijk in een weilandje van Maas. Daar was het maar afwachten of ze het zouden overleven. ,,Ik heb goed verzorgd, veel water gegeven”, zegt Maas. Met als gevolg dat ze het hebben gered. ,,Ze staan inmiddels hier achter te groeien.”