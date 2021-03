Zundertse kringloper begon hennepkwekerij, maar hoeft pand niet uitgezet te worden

In januari vorig jaar werd in het pand in de Molenstraat een hennepkwekerij aangetroffen. Omdat het de derde keer was dat er een wietplantage werd gevonden, besloot de gemeente Zundert het pand voor zes maanden te sluiten. De man, die er een kringloopwinkel in runde, ontkent niet betrokken te zijn geweest bij de kwekerij om een extra zakcentje te verdienen.