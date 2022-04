Zundertse Komedie pakt zes keer uit met lachwekkende Bankroof

TBS on Tour zit in Chassé iedereen op de huid: ‘Ze worden neergezet als monsters, dat klopt echt niet’

BREDA – In het Chassé Theater in Breda vond woensdag een bijzondere ontmoeting plaats tussen tbs’ers en het theaterpubliek. Zo konden mensen kijken naar theatervoorstelling TBS on Tour en de documentaire: Echo - Theater in de TBS.

