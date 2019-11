Zundertse kerken zetten zich in voor Rijsbergse Nepalese stichting Tashi Delek

Het is een stichting die Dictus en zijn vrouw in 2011 in het leven riepen. Getroffen door de armoede en de belabberde kwaliteit van de landbouwgrond in Nepal, besloot het boomkwekersechtpaar de eigen agrarische kennis in te zetten voor hulp aan de Nepalese bevolking.

Inmiddels geeft de stichting in Nepal voorlichting en trainingen, helpt met zaden en ondersteunende materialen (die zoveel mogelijk ter plaatse worden aangeschaft) en levert een bijdrage aan onderzoeken naar oplossingen voor grote problemen als dreigend watertekort. Zo’n 90 (boeren)gezinnen (circa 400 personen) kunnen rekenen op de steun van de Rijsbergse stichting.

Modelboerderij

Dictus: ,,We zijn nu een extra project gestart. We richten ons daarbij op jongeren die worden opgeleid voor werk in de agrarische sector. Daarbij gaan we zowel in op lokale als op Nederlandse landbouwtechnieken. We zijn van plan in Nepal een soort modelboerderij op te richten waar de jongeren stage kunnen lopen, maar waar ook kennis kan worden gemaakt met een andere vorm van landbouw.”